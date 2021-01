Auch am Samstagmorgen hat sich die Lage im öffentlichen Verkehr noch nicht vollständig beruhigt.

Am Samstagmorgen verkehrten wieder Busse und Trams.

Über 24 Stunden nach dem Flockdown normalisiert sich die Lage im öffentlichen Verkehr wieder etwas. Bereits gestern Abend konnten einzelne Linien des ZVV wieder bedient werden. Wer heute in die Berge will oder anderes vorhat, sollte aber dennoch einen Blick in den Fahrplan werfen.