Medienkonferenz verschoben  – Noch kein Jahresabschluss von Clariant – Bilanzen wurden geschönt

Der Chemiekonzern Clariant wird nicht wie geplant am Mittwoch seine Jahreszahlen bekanntgeben. Der Grund: Offenbar haben Mitarbeitende des Konzerns die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 geschönt. Dies wurde von Mitarbeitenden an die Öffentlichkeit getragen und liess den Aktienkurs am Montag zwischenzeitlich um 20 Prozent fallen.

Hehres Motiv für Manipulation?

Sie frisierten die Bücher, um die Firma besser dastehen zu lassen und schönten wohl eine wichtige Kennzahl, die EBITDA-Marge (Gewinn vor Abzug der Steuern etc. im Verhältnis zum Gesamtumsatz). Konkret lässt Clariant von extern prüfen, ob Mitarbeitende Rückstellungen und Abgrenzungen falsch gebucht haben, um die Ergebnisse des Unternehmens so zu steuern, dass interne und externe Ziele erreicht werden.

Clariant selbst gab aber in einer Ad-hoc-Mitteilung nun trotzdem folgende Zahlen bekannt: Basierend auf den Informationen, die dem Management am Montag zur Verfügung stehen, erwartet Clariant für das Jahr 2021 einen vorläufigen Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 4,372 Milliarden Franken, was einer Steigerung von 13 Prozent in Schweizer Franken entspricht.