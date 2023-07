Frauen-WM: Netz spottet vor Anpfiff über Deutschland

Die meisten der 32 Teams an der WM haben einen Spitznamen.

Als Vize-Europameister gilt Deutschland an der Frauen-WM in Neuseeland und Australien als Mitfavorit auf den Titel. Doch noch vor dem ersten Spiel gegen Marokko weht dem DFB-Team ein Wind aus Spott und Häme entgegen. Der Grund: der Spitzname.

DFB-Fauenteam kommt nun genauso wenig gut an: «Na ja, besser als ‹Die Frauschaft›.» Ein anderer User stellt die Frage: «Wenn das der Spitzname ist, was ist dann der offizielle?» Oder auch: «Deutschland ist so typisch Deutsch, man bleibt einfach weg von kreativen Namen.»