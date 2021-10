«Will nicht in Unterwäsche arbeiten» : Noch knappere Höschen für Angestellte – Hooters rudert wieder zurück

Die Fastfoodkette Hooters verschärft, was anderen längst scharf genug war: Die Uniform der Angestellten wird noch knapper und kürzer. Die Reaktionen fallen nicht aus, wie erhofft.

Auch sie ist vom neuen Modell nicht begeistert: «Die Hälfte der Hooters-Mädchen will kündigen …»

Deftige Burger und Chicken-Wings sind nur in zweiter Linie ein Markenzeichen der amerikanischen Fastfoodkette Hooters. Das Aushängezeichen Nummer eins sind die Hooters-Girls, die sich in engen T-Shirts und knappen Höschen um das Wohl der Gäste bemühen.

In den frühen 80er Jahren in Florida gegründet, handelte sich Hooters wegen seiner freizügigen und über Jahrzehnte unveränderten Uniformpolitik zunehmend die Kritik ein, sexistisch zu sein. 2012 und 2017 verbannte die Kette die knappe Bekleidung ihrer Angestellten – zumindest testweise. Das züchtigere Auftreten scheint nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein.

«Ich liebe es nicht, in Unterwäsche zu arbeiten»

Zumindest ist man wieder zum Altbewährten zurückgekehrt: Je knapper, desto besser. Statt der wie Shorts geschnittenen Höschen sollen die Angestellten nun solche anziehen, die vom Schnitt her an einen Tanga erinnern und noch mehr Haut zeigen. Statt voller Brüste soll offensichtlich nun auch das Hinterteil in Szene gesetzt werden.