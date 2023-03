Waadt: Vorwürfe gegen Finanzdirektorin Valérie Dittli

Nun haben Nachforschungen des «Tages-Anzeigers» gezeigt, dass es auch bei Dittlis Aussagen zu ihrem Anstellungsverhältnis an der Uni Lausanne und beim Schweizerischen Nationalfonds Ungereimtheiten gibt.

Dittli verteidigte sich gegen die Vorwürfe, doch kamen neue Ungereimtheiten zum Vorschein – so dürfte sie ihren Doktortitel eigentlich noch nicht tragen.

Das Westschweizer Radio (RTS) enthüllte Ende letzter Woche, dass Valérie Dittli ( Die Mitte ), die seit acht Monaten Finanzdirektorin des Kantons Waadt ist, ihre Steuern nie im Kanton Waadt bezahlt habe. Dittli ist seit 2016 mit Zweitwohnsitz in Lausanne gemeldet, lebte dort und war dort politisch engagiert, bezahlte jedoch ihre Steuern im Kanton Zug.

Deshalb wurde bereits Dittlis Rücktritt gefordert. Am Freitagabend nahm die Finanzdirektorin dann Stellung in einer Sendung des RTS. Sie wolle «vollumfänglich Transparenz schaffen», kündigte sie eingangs an, wie die Zeitungen der Tamedia berichten. Die Transparenz sei ihr extrem wichtig. Doch Recherchen der Tamedia-Zeitungen haben ergeben, dass Dittli erneut Irrtümer und Ungereimtheiten präsentierte.