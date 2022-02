Niederlage für den Bundesrat - «Noch mehr ist es eine Schlappe für Ueli Maurer»

Es scheint ein gewisses Misstrauen gegenüber der institutionalisierten Politik zu geben. Der Bundesrat an seiner Medienkonferenz vom Sonntagabend.

Medienministerin Simonetta Sommaruga kritisiert das Parlament für den Ausbau der Medien-Vorlage. Sie sei damit überladen worden. Auch SP-Präsidentin Mattea Meyer äussert sich so.

Der Bundesrat und das Parlament haben in drei von vier Vorlagen, die am 13. Februar entschieden wurden, verloren.

Das war für die Politik kein Freudentag. Drei von vier Vorlagen sind an der Urne anders herausgekommen, als Bundesrat und Parlament empfohlen hatten: Das Medienpaket, die Abschaffung der Stempelsteuer und das Tabakwerbeverbot.

Sommaruga kritisiert Parlament

Laut Politologen ist es jedoch eher SVP-Finanzminister Ueli Maurer, der am heutigen Abstimmungssonntag eine Niederlage zu verdauen hat. «Noch mehr ist es eine Schlappe für Ueli Maurer», sagt Lucas Leemann, der die Umfragen von 20 Minuten und Tamedia verantwortet. «Erstens ist das Nein zur Stempelsteuer-Abschaffung mit knapp 62,7 Prozent um einiges wuchtiger als das Nein zum Medienpaket mit 54,6 Prozent.» Zweitens komme das Medienpaket zwar ursprünglich aus dem Infrastrukturdepartement (Uvek), welches Sommaruga verantworte, es sei aber vom Parlament massgeblich ausgebaut worden. Insbesondere der nachträglich eingebaute Zusatzbetrag für die Zustellvergünstigung wurde laut der Umfrage von 20 Minuten und Tamedia negativ aufgenommen.

Eine einheitliche Front für das Gesetz habe es nicht gegeben, in der entscheidenden politischen Mitte seien die Delegierten dafür und die Präsidenten gegen das Medienpaket gewesen, sagt Leemann.

So äusserte sich auch Sommaruga an der Medienkonferenz des Bundesrats am Sonntagabend. Sie kritisierte das Parlament deutlich wegen des Ausbaus der Vorlage um 73 auf insgesamt 151 Millionen Franken. Das sei für die Bevölkerung offensichtlich zuviel gewesen, sagte die Medienministerin.