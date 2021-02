Wetterchaos : «Noch nie dagewesenes Winterwetter» in den USA – Millionen ohne Strom

In den USA herrschen zurzeit eisige Temperaturen und für diese Woche werden gleich mehrere Schneestürme erwartet, die 150 Millionen Amerikaner ins Winterchaos stürzen könnten.

Vereiste Autobahnen bei Forth Worth, Texas.

Arktische Kälte hat weite Teile der Vereinigten Staaten im Griff. Im Bundesstaat Texas waren am Montag mehr als 2,7 Millionen Menschen ohne Strom, wie es auf der Website Poweroutage.us hiess. Gouverneur Greg Abbot erklärte wegen des Wintersturms den Notstand und appellierte an alle Texaner , wegen des «extrem rauen Wetters» vorsichtig zu sein.

Ausser in Texas wurde der Notstand auch in Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky und Mississippi verhängt. In Oregon waren 300’000 Haushalte ohne Strom. Die Lieferung von Coronavirus-Impfstoffen kam auch zum Erliegen.