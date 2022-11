WC-Papier soll in der Schweiz massiv teurer werden

Hakle Deutschland meldet Insolvenz an

Das Traditionsunternehmen, 1928 von Hans Klenk gegründet, aus dessen Vor- und Nachname sich auch der Name Halke zusammensetzt, meldete im Herbst 2022 Insolvenz an. Zwar gehörten Hakle Deutschland und Schweiz mal zum gleichen Unternehmen, der deutsche Ableger wurde aber vor zehn Jahren zunächst an eine Private-Equity-Firma und 2019 an ihre heutigen Besitzer verkauft. Und das Unternehmen dürfte laut ter Braak längst nicht das einzige sein, dass zunehmend in Not gerät.