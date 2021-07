Fachkräftemangel in der Schweiz : Noch nie gab es so viele Anmeldungen für die Pflegeausbildung

In der Schweiz werden im kommenden Akademie-Jahr so viele Personen im Pflegebereich ausgebildet wie noch nie. Um den Personal-«Boom» aufrechtzuerhalten, müssen aber die Arbeitsbedingungen in der Branche langfristig verbessert werden.

Darum gehts Die Nachfrage nach Berufen in der Pflege hat leicht zugenommen.

Laut einer Auswertung werden im bevorstehenden Jahr so viele Pflegende ausgebildet wie noch nie.

Demnach wurden Rekordanmeldungen bei Pflegeschulen verzeichnet.

Der Pflegefachkräftemangel in der Schweiz ist eine Problematik, die schon seit Jahren für Diskussionen sorgt. Wie können mehr Leute für den Pflegeberuf inspiriert werden? Wie kann die Schweiz den enormen Bedarf an Pflegepersonal in den kommenden Jahren auffangen? Nach Angaben des Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) fehlen bis 2030 rund 65’000 Pflegende.

Laut einer Analyse der «Neuen Zürcher Zeitung» werden im kommenden akademischen Jahr so viele Pflegende ausgebildet wie noch nie. Pflegeschulen haben Rekordanmeldungen verzeichnet.

Wer in der Schweiz Pfleger oder Pflegerin werden will, hat verschiedene Optionen. Am direktesten ist der Weg mittels einer Lehre zur Fachperson Gesundheit. Danach können Ausgebildete auch an eine Höhere Fachschule gehen oder wer eine Matura hat, kann an eine Fachhochschule.

Zehn bis 20 Prozent mehr Studieneintritte

Laut dem Zentralschweizer Bildungszentrum Xund gibt es im Vergleich zum Vorjahr zehn bis 20 Prozent mehr Studieneintritte. Beim Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG) in Winterthur sind die Anmeldezahlen um fünf bis zehn Prozent gestiegen. Das Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt berichtet ebenfalls von einem Rekord. Bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften wurden 15 Prozent mehr Anmeldungen fürs Grundstudium verzeichnet.

Warum wurde der Boom bei der Nachfrage für Pflegeberufe ausgerechnet im Corona-Jahr verzeichnet, wo Pflegende stark an ihre Grenzen kommen? «Der Wert und die Bedeutung der Gesundheitsberufe sind so präsent in der Gesellschaft wie kaum je zuvor», sagt Tobias Lengen, stellvertretender Xund-Direktor. Die Krisenresistenz der Pflegebranche sei auch ein Faktor.

40 Prozent der Pflegenden steigen wieder aus Beruf aus

«Wir haben attraktive Berufe mit Perspektiven, und das in einem verhältnismässig sicheren Umfeld. In wirtschaftlich angespannten oder eher unsicheren Zeiten gewinnen diese an Bedeutung», sagt Emmanuel Hofer, Geschäftsführer des Verbandes Bildungszentren Schweiz.

Macht der Ausbildungsboom nun den Fachkräftemangel wett? Experten verneinen dies. So steigen 40 Prozent der ausgebildeten Pflegefachleute im Verlauf ihrer Karriere wieder aus dem Beruf aus, wie das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) evaluiert hat. Wichtig sei es, die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern. Am 28. November kommt eine Initiative vors Volk, die die Bedingungen in der Pflege verbessern sollen.

«Ein Ja würde die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Nur so wird es möglich sein, den hohen Anteil an Berufsaustritten zu senken», sagt Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Verbandes für Pflegepersonal.

