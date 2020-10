Der Kanton Schwyz hat neue Zahlen zu den Corona-Fällen vorgelegt. Seit Ausbruch der Pandemie hat es an einem Tag noch nie so viele Tote gegeben: Drei Personen sind verstorben.

Neue Statistik : Noch nie gabs in Schwyz innert 24 Stunden so viele Covid-Tote

Mit diesem Video appellierte die Schwyzer Spitalleitung an die Bevölkerung, Schutzmassnahmen zu ergreifen. Video Spital Schwyz

Darum geht es Kumuliert hat der Kanton Schwyz am 20. Oktober 2020 nun 1686 Corona-Fälle.

Innert 24 Stunden kamen 90 neue Covid-Fälle hinzu.

Die Anzahl Todesfällle stieg auf total 35 Personen, drei mehr als am Vortag.

Der Kanton Schwyz hat am Dienstagmorgen in einer einfachen Liste seine neusten Corona-Zahlen präsentiert: Total wurden seit Ausbruch der Pandemie 1686 Fälle gezählt, wurde am 20. Oktober 2020 gemeldet. Damit kamen gegenüber Vortag 90 Fälle dazu; am 19. Oktober wurden 1596 Fälle gemeldet.

Der erste Todesfall wurde im Kanton Schwyz am 27. März 2020 gemeldet. Die Anzahl der Covid-Todesfälle betrug am 20. Oktober 35 Personen. Am Vortag waren es 32. Damit sind innert 24 Stunden in Schwyz drei Menschen verstorben am Virus, so viele wie noch nie innert eines Tages seit Ausbruch des Virus. Wie alt diese drei Verstorbenen sind und welchem Geschlecht sie angehören, wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag kommuniziert.

Dann wird man auch wissen, wie viele der aktuell infizierten Personen in Schwyz in Spitalpflege sind. Am Montagmorgen um 9 Uhr zählten die Behörden in Schwyz 800 aktive positive Fälle. Und davon befanden sich am Montag 23 in Spitalpflege.

Uri hat 66 positive Fälle

Zahlen legte am Dienstagmorgen auch der Kanton Uri vor. Stand 20. Oktober 2020, 9.30 Uhr, gibt es im Kanton Uri 66 Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen. 670 Personen befinden sich in Quarantäne, 69 davon aufgrund einer Rückreise aus einem Risikogebiet.

Die aktuellen Urner Fallzahlen gibt es hier.