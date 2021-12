Über 50’000 – Noch nie gabs so viele Firmengründungen wie 2021

In der Pandemie haben viele den Entschluss umgesetzt, sich selbständig zu machen.

In jedem Kanton gab es mehr Gründungen als im Vorjahr.

In der Schweiz sind dieses Jahr über 50’000 neue Firmen entstanden.

Das Corona-Krisenjahr 2021 hat der Schweiz einen neuen Rekord gebracht: Erstmals sind mehr als 50’000 neue Unternehmen im Schweizer Handelsregister eingetragen. Das sind über 7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie eine Erhebung der Online-Firmengründungsplattform Startups.ch zeigt. Damals wurden 46’842 neue Firmen registriert , was ebenfalls schon ein Rekord war.

In der Krise war es für viele der richtige Moment für eine Firmengründung, sagt Startups.ch-CEO Michele Blasucci zu 20 Minuten: «Die Leute haben Zeit, um nachzudenken, was ihnen wirklich wichtig ist.» Viele Programmierer seien etwa seit fast zwei Jahren im Homeoffice und hätten fast keinen Bezug mehr zum Unternehmen. «Da ist es einfacher, die Firma zu verlassen und selber etwas zu machen.»

Manche Handwerksbetriebe kommen kaum nach mit der Arbeit

Verstärkt wurde der Trend durch die tiefen Hypothekar-Zinsen. «Die Leute sind in der Krise mehr zuhause und wollen es daheim schön haben. Deshalb wird enorm viel gebaut und renoviert», sagt Blasucci. Manche Betriebe würden nicht mehr nachkommen mit der vielen Arbeit. Deshalb hätten sich Angestellte selbstständig gemacht und Handwerksfirmen rund ums Bauen gegründet wie Maler- oder Elektrikerbetriebe.

Vom Krypto-Trend profitiere vor allem der Kanton Zug mit seinem Crypto Valley. In Basel entstanden viele neue Firmen aus verschiedensten Branchen wegen tiefer Steuern. Auch in der ganzen Schweiz gab es in jedem Kanton mehr Firmengründungen als im Vorjahr.