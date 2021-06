Weltweite Hitzewellen : «Noch nie haben die Alarmglocken so geschrillt wie diesen Monat»

In Kanada und dem Nordwesten der USA herrschen zurzeit Rekordtemperaturen. Auch andernorts ist es so heiss wie nie. Das weltweite Wetter verblüfft Meteorologinnen und Meteorologen.

Auch an anderen Orten, an denen man es nicht erwarten würde, ist es zurzeit extrem heiss.

Der Westen Kanadas und der Nordwesten der USA werden von einer extremen Hitzewelle heimgesucht. In der Ortschaft Lytton in der kanadischen Provinz British Columbia wurde am Sonntag die Rekordtemperatur von 46,6 Grad Celsius gemessen. Dies ist die höchste Temperatur, die jemals in Kanada verzeichnet wurde, wie das Umweltministerium des Landes mitteilte. Gemäss Klaus Marquardt vom Wetterdienst Meteonews kann es gut sein, dass der Rekord schon am Montag wieder gebrochen wird und die Temperaturen auf über 47 Grad steigen.