Steigende Jugendgewalt - Noch nie haben Minderjährige so oft versucht, mit Messern zu töten

Ein Vorfall von vielen: Im Mai dieses Jahres gehen 15- bis 18-Jährige vor dem Coop in Wädenswil aufeinander los. Ein 16-Jähriger wird durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt.

Ebenfalls Ende September artet ein Gang-Konflikt in Lausanne aus, ein 20-Jähriger wird getötet, ein 21-Jähriger schwer verletzt. «Es ist gefährlich geworden, heute sind mehr Waffen im Spiel», sagt ein Gang-Mitglied gegenüber SRF . Waren es früher «nur» Schlägereien, würden heute öfter Messer eingesetzt. Die jüngste Messerstecherei ereignet sich am letzten Samstag am Bahnhof Stadelhofen: Zwei junge Männer werden mit Stichwaffen schwer verletzt.

Versuchte Tötung mit Messern durch Minderjährige auf Höchststand

Seit 2017 nehmen versuchte oder effektive Tötungen durch Minderjährige mit Schneid- oder Stichwaffen zu. Verzeichnete die Kriminalstatistik 2017 noch lediglich drei Fälle, waren es 2020 36. Der bisherige Höchstwert seit 2009 lag bei 13 im Jahr 2011. Bei den 18- bis 24-Jährigen hatten Tötungsdelikte von 2009 bis 2015 tendenziell abgenommen. Dann hat sich der Trend umgekehrt: 2020 wurden mit 39 mehr als doppelt so viele Tötungsdelikte verzeichnet als 2015 (19). Auch bei den 18- bis 24-Jährigen ist ein Anstieg zu verzeichnen, er fällt aber nicht so extrem aus wie bei den minderjährigen Täterinnen und Tätern. Insgesamt sprang die Zahl der Tötungsdelikte von unter 24-Jährigen zwischen 2019 und 2020 von 32 auf 75 – mehr als eine Verdoppelung.

Auch bei schweren Körperverletzungen ist bei Minderjährigen eine stetige Zunahme zu beobachten – von 57 Fällen 2016 zu 111 Fällen 2020. Lediglich 2010 gab es annähernd so viele Fälle schwerer Körperverletzungen von Minderjährigen. Auffallend bei all diesen Zahlen: Zwischen 2019 und 2020 stiegen die Delikte jeweils sprunghaft an. Das zeigt sich auch bei Raubdelikten mit Messern. Sie nahmen in einem Jahr von 287 auf 359 zu.