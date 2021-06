Aus Angst vor Schulden - Noch nie haben so viele Schweizerinnen und Schweizer auf ihr Erbe verzichtet

Diese Fristen gelten bei Erbschaften:

Eine Erbschaft kann innerhalb von drei Monaten nach dem Tod einer Erblasserin oder eines Erblassers ausgeschlagen werden. Sind die finanziellen Verhältnisse nicht eindeutig, kann innerhalb von einem Monat nach dem Tod einer Person die Aufnahme eines öffentlichen Inventars verlangt werden. Wird eine Erbschaft nicht angenommen, geht das Erbe an die nächsten gesetzlichen Erben. Diese haben daraufhin ebenfalls drei Monate Zeit, um das Erbe auszuschlagen. Will keine erbberechtigte Person den Nachlass annehmen, wird das Geld der verstorbenen Person vom Konkursamt liquidiert. Das vorhandene Vermögen wird zur Deckung der Schulden verwendet. Bleibt ein Überschuss, so geht dieser an die Erbberechtigten.