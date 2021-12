Luzerner Kantonsspital – «Noch nie meine Berufskolleginnen und -kollegen so müde und erschöpft erlebt»

Das Luzerner Kantonsspital ist am Limit. Um die Bettenkapazitäten für Covid-Fälle zu erhöhen, werden Operationssäle geschlossen. Das führe aber zunehmend zu Engpässen in der dringlichen Behandlung von schwerkranken Non-Covid-Patienten.

Die Zentralschweizer Spitäler sind am Limit. 42 zertifizierte Intensivbetten werden im Kanton Luzern betrieben. Fast ein Drittel davon ist durch Covid-Patienten besetzt. Von diesen ist nur eine Person vollständig geimpft. Freie Intensivpflegebetten weist der Kanton Luzern auf dem Statistikportal lustat nur noch drei aus. Nicht dringliche Eingriffe müssen am Luzerner Kantonsspital (Luks) verschoben werden. Das Spital Schwyz ist laut «Schweiz aktuell» schon ganz oben an der Auslastungsgrenze angelangt. Auch in anderen Kantonen sei die Situation ähnlich.