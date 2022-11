Balenciaga schockt mit Kindern und BDSM-Teddys in der Kampagne

Eigentlich will Balenciaga in seiner neuen Gift-Shop-Kampagne Haushaltswaren, Haustierbekleidung, Düfte und Alltagsgegenstände vorstellen. Doch die Art und Weise, wie das spanische Modehaus diese Gegenstände bewirbt, sorgt in der Modewelt für Empörung.

«Machen wir jetzt Pädophile zu unseren Kunden?»

«Durch solche Bilder wird die Grenzüberschreitung normalisiert »

«Wie das Kind da steht und den Teddybären hält – hier stimmt einfach gar nichts», sagt Regula Bernhard-Hug von der Stiftung Kinderschutz Schweiz zu 20 Minuten Lifestyle. «Wir bekommen oft Anfragen, ob gewisse Bilder in Ordnung sind, doch so etwas Krasses haben wir noch nie gesehen», so die Expertin. Die Kampagne stelle das Kind durch den Bären mit BDSM-Kleidung und durch die Positionierung in einen sexuellen Kontext. «Das ist verwerflich», ordnet die Expertin die Kampagne ein. «Menschen, die ihre sexuellen Bedürfnisse an Kindern befriedigen, legen sich eine Strategie zurecht, wieso das, was sie tun, in Ordnung ist.» Durch solche Bilder werden Grenzüberschreitungen normalisiert. «Denn es ist ja ‹nur Werbung›», so Bernhard-Hug.