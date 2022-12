Basel-Stadt vermeldet Rekord an Demonstrationen

Ein anderes Mal gingen beim Frauenstreik am 14. Juni Hunderte Demonstrantinnen in Kleinbasel gemeinsam auf die Strasse.

Darüber hinaus waren am 21. Mai Polizisten im Einsatz, da es zu einer nicht bewilligten Demo gegen eine Veranstaltung der SVP in Basel kam.

An der Anzahl sollen es insgesamt 286 Stück sein. Genau so viele Demonstrationen habe es laut dem «Regionaljournal» von SRF in Basel-Stadt dieses Jahr gegeben. Mit inbegriffen sind Mahnwachen und Standkundgebungen. «Ein Rekord an Demonstrationen im Stadtkanton», so Rooven Brucker, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt.