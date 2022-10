Rekord-Teuerung: Noch nie war die Euro-Inflation so hoch – auch in der Schweiz sinken Reallöhne

Die unterzeichnenden Sozialpartner der wichtigsten Gesamtarbeitsverträge (GAV) in der Schweiz haben für das Jahr 2022 eine nominale Erhöhung der Effektivlöhne um 0,8 Prozent und der Mindestlöhne um 0,6 Prozent beschlossen, wie das Bundesamt für Statistik am Montag informiert. Unter Einbezug der Prognosen für 2022, die eine Teuerung um drei Prozent erwarten, dürften die Reallöhne im GAV-Bereich dieses Jahr jedoch um 2,2 Prozent sinken. Von den Effektivlohnvereinbarungen sind gemäss Bund knapp 551’000 Personen betroffen. Im Baugewerbe steigen die Effektivlöhne mit 1,1 Prozent am meisten, in der Wirtschaftsdienstleistung erhöhen sie sich um ein Prozent, in der Information und Kommunikation um 0,9 Prozent. Am unteren Ende der Erhöhung der Effektivlöhne steht das Verarbeitende Gewerbe mit 0,8 Prozent und das Gesundheits- und Sozialwesen mit 0,7 Prozent. (fis)