Klimawandel - 2020 ist bisher das wärmste Jahr in Europa

Forscher vermelden Rekord : Noch nie war es in Europa so heiss wie im Jahr 2020

Gemäss einem aktuellen Bericht des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus war 2020 das wärmste Jahr, das in Europa je registriert wurde. Zudem brachte es dem Kontinent sowohl Hochwasser als auch Trockenheit.

Am Donnerstag, 22. April 2021, demonstrieren Aktivisten in Korea gegen den Klimawandel.

Der Klimawandel macht keine Pause: Das vergangene Jahr war für Europa das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus (C3S) in seinem European State of the Climate Report am Donnerstag in London mit.