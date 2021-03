Tödlicher Mischkonsum : «Noch nie war es so leicht, mit Drogen in Kontakt zu kommen»

1 / 4 Diese Substanzen beschlagnahmte die Luzerner Polizei 2019 bei einem Drogenring, dem dutzende Jugendliche angehörten: 50 Lehrlinge, Gymnasiasten oder Hochschüler sollen damals involviert gewesen sein. Archivbild Staatsanwaltschaft Luzern Der Kanton Luzern warnt, dass der Mischkonsum von Drogen und Medikamenten tödliche Folgen haben kann. Archivbild Staatsanwaltschaft Luzern Der Kanton Luzern setzt jetzt auf eine breit angelegte Aufklärungskampagne. Mit diesem Merkblatt richtet er sich an Eltern, Schulen, Betriebe, Gemeinden sowie Jugend- und Freizeiteinrichtungen. lu

Darum gehts Die Luzerner Polizei und Fachstellen nehmen eine Zunahme von Mischkonsum von unterschiedlichen Drogen und Medikamenten unter Jugendlichen wahr.

Im Kanton Luzern sind sogar schon mehrere Jugendliche an Drogencocktails gestorben.

Nun setzt der Kanton auf Aufklärungsarbeit bei Eltern, Schulen, Betrieben, Gemeinden und Jugend- und Freizeiteinrichtungen.

Das Ausmass von Drogen-, Medikamenten- und Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen wird immer krasser: «Die Luzerner Polizei und Fachstellen nehmen eine Zunahme von Mischkonsum von unterschiedlichen Drogen und Medikamenten unter Jugendlichen wahr. Illegale, betäubende Substanzen werden mit rezeptpflichtigen Medikamenten und/oder Alkohol eingenommen – eine Mischung, die tödliche Folgen haben kann», teilte der Kanton Luzern am Montag mit.

Der Kanton verweist in diesem Kontext auch auf mehrere Todesfälle auch im Kanton Luzern, sowie auf einen grossen Drogenring hin, in dem mit Medikamenten und Drogen gehandelt wurde, der 2019 ausgehoben wurde. 50 Lehrlinge, Gymnasiasten oder Hochschüler sollen damals involviert gewesen sein.

«Die Risiken des exzessiven Mischkonsums sind vielen Jugendlichen nicht bewusst. Für Eltern bleibt der Konsum lange unbemerkt, da der Medikamentenkonsum oft unauffällig ist», warnen die Luzerner Behörden nun. Gesundheitsvorsteher Guido Graf sagt: «Noch nie war es für Jugendliche so leicht, mit Drogen in Kontakt zu kommen. Sie brauchen deshalb unseren besonderen Schutz.»



«Im schlimmsten Fall kann man sterben»

Schützen wollen die Behörden die Jugendlichen unter anderem mit verstärkter Aufklärungs- und Präventionsarbeit, teilten sei am Montag weiter mit. Konkret: Das kantonale Koordinationsgremium Sucht hat ein neues Merkblatt erstellt, das sich an Eltern, Fachpersonen in Schulen, Betriebe, Gemeinden sowie Jugend- und Freizeiteinrichtungen richtet. Darin heisst es etwa: «Die Wirkung, die eine Kombination von zwei oder mehreren Substanzen auslöst, ist schwer einzuschätzen und kann sich in gefährlicher Weise wechselseitig beeinflussen. Zu hohe Mengen können zu Atem- und Herzbeschwerden, Ohnmacht und anderen körperlichen Problemen führen. Das Suchtpotential ist gross und im schlimmsten Fall kann man daran sterben.» Gerade Medikamente, die auf dem Schwarzmarkt besorgt werden, hätten «gefährliche Zusatzstoffe sowie eine viel zu hohe Dosierung».

Die Fachstelle «Akzent – Prävention und Suchttherapie Luzern» bietet Schulungen für Fachpersonen rund um das Thema Prävention und Früherkennung an. An Elternanlässen liefere Akzent Hintergrundwissen und unterstütze Eltern in Erziehungs- und Suchtfragen. Denn: «Problematisches Verhalten frühzeitig zu erkennen, konstruktiv und vernetzt zu reagieren, ist entscheidend», wird Jacqueline Mennel, Bereichsleiterin Prävention, in der Mitteilung des Kantons zitiert. Auch 2019, als der Drogenring ausgehoben wurde, wandten sich die Behörden mit einem Factsheet an Eltern und Angehörige.

Auch die Luzerner Polizei leiste «wichtige Präventionsarbeit»; der Dienst Prävention der Luzerner Polizei sei in den Schulen aktiv und unterrichtet auf der Sekundarstufe I flächendeckend zum Thema Alkohol und Drogen. «Wenn Jugendliche mit Mischkonsum zu tun haben, muss der Grund dafür nicht immer nur Leichtsinn sein: Oft haben sie es einfach nicht besser gewusst. Doch gegen Unwissenheit hilft Aufklärung und Information», so Erwin Gräni, Chef Prävention der Luzerner Polizei. Die Aufklärungsarbeit bei den Jugendlichen sei sehr wichtig, da diesen oft nicht bekannt sei, welche Wirkungen die gemischten Substanzen im Körper haben können. Neben der Aufklärung in der Schule bietet die Luzerner Polizei kostenlose Vorträge zu Präventionsthemen an.

Hilfe und Beratung für Eltern und Jugendliche Der Kanton Luzern listet in seiner Mitteilung folgende Beratungsstellen auf: -Die Dargebotene Hand: 143.ch / Telefon 143

-Pro Juventute: 147.ch / Telefon 147

-Hotline Elterninfo Cannabis, Beratungsdienst SFA: Telefon 0800 104 104

-www.no-zoff.ch: Jugend- und Familienberatung

-www.sobz.ch: Sucht-, Erziehungs- und Familienberatung

-www.safezone.ch: Beratung per Mail, Chat

-www.infodrog.ch: Faktenblätter zu Medikamenten und Mischkonsum