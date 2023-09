Noch vereinzelte Schauer: Bis zum Wochenende – der Spätsommer hält an

Am Dienstagvormittag regnet es in verschiedenen Regionen, danach wird es freundlicher.

Die Temperaturen bleiben warm, bis die Schweiz dann am Freitag von der nächsten Kaltfront erfasst wird.

Zwar kommt es am Dienstagvormittag zu vereinzelter Schauer, am Nachmittag ist es dann aber vermehrt trocken.

Der Spätsommer hält noch etwas an.

Am Montag hat es in der Schweiz regional zum Teil heftig geschüttet. Am Dienstagvormittag sollte es gemäss MeteoNews noch zu vereinzelter Schauer kommen. Durch den Tag sollte es dann «zunehmend freundlicher» werden.