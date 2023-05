Brand in Bichwil: Noch während der Löscharbeiten wurde abgebrochen

Bichwil SG : «Noch während der Löscharbeiten begann die Feuerwehr, mit Bagger die Häuser abzubrechen»

Drei zusammengebaute Holzhäuser sind am Samstag im Dorfkern von Bichwil SG in Brand gestanden. Die Feuerwehr hat, noch während es gebrannt hat, Teile der Liegenschaften abgebrochen. Dies, um besser an die Brandherde zu kommen.