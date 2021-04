Tim Cook (60) ist der Chef von einem der wertvollsten Unternehmen der Welt : Mit iPhones hat Apple in den letzten Jahren Milliarden verdient. Jetzt hat sich Apples CEO in einem Podcast der «New York Times» gleich zu mehreren Themen geäussert.

In dem rund 35 Minuten langen Gespräch geht es um Privatsphäre, Datenschutz, E-Voting und auch um den Ruhestand von Cook. So lautet seine Antwort auf die Frage, ob er in zehn Jahren noch immer CEO von Apple sein wird: «Wohl eher nicht». Im gleichen Atemzug erwähnt er aber auch, dass er sich «im Moment grossartig fühle» und kein Datum für seinen Ruhestand in Sicht sei. Was er nach Apple machen wird, weiss er nicht. «Ich habe keine Ahnung, denn ich liebe diese Firma so sehr, dass ich mir ein Leben ohne sie kaum vorstellen kann.»