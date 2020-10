Die 17-Jährige würde gerne in einem Spital arbeiten.

Noemi sucht eine Lehrstelle in der Pflege.

Als Noemi aus dem Kanton Bern 2016 das Zeugnis erhielt, kümmerte es sie nicht gross. Heute ist das anders: «Ich suche seit dem Ende der Realschule nach einer Lehrstelle, habe viele Bewerbungen geschrieben. Ich möchte in die Pflege, kriege aber nirgends eine Chance.» Die Absagen führt sie unter anderem auf ihre Zeugnisse aus der 7. Klasse zurück.

Diese fielen vernichtend aus. Neben schlechten Noten kommentierte der Klassenlehrer die Leistungen schriftlich. So schrieb er etwa: «Fähigkeiten und Begabungen wären durchaus vorhanden. Du bist aber für jegliche Anstrengungen zu bequem.» Oder: «Du könntest mehr, wenn du dich nur geringfügig mehr anstrengen würdest.»

Zukunft verbaut?

Noemi sagt, das Zeugnis mache die potenziellen Arbeitgeber glauben, dass sie faul sei, obwohl die Noten nach einem Umzug besser geworden seien. Die heute 17-Jährige ist nahe Neapel in Italien aufgewachsen. «Dort war ich Klassenbeste.» Später kam die Mutter mit ihr in die Schweiz.

Der Start sei schwierig gewesen. «Ich konnte nicht so gut Deutsch, auch meine Mutter nicht, in der Klasse wurde ich nicht akzeptiert», sagt Noemi. Der Lehrer habe dafür kein Verständnis gehabt. «Ich hatte das Gefühl, dass er etwas gegen mich hatte. Mit dem Zeugnis hat er mir Steine in den Weg gelegt. Ich würde ihn gern fragen, wieso er das getan hat.»