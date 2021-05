«Jerusalema»-Sängerin - Nomcebo Zikode ist jetzt Botschafterin für Zuger Start-up

Die Sängerin des Welthits «Jerusalema» will zusammen mit dem Zuger Unternehmen Aidonic Bedürftigen helfen – auch in ihrer Heimatstadt Hammarsdale in Südafrika.

Der Hit «Jerusalema» lässt unzählige Leute auf der ganzen Welt das Tanzbein schwingen. Auf Youtube und Spotify wurde der Song über 600 Millionen Mal gehört. Auch die Zuger Polizei tanzte zu dem Feel-Good-Song. Menschen gute Laune schenken kann sie schon, doch die Sängerin und Songwriterin Nomcebo Zikode verfolgt neben dem Singen eine weitere Leidenschaft: humanitäre Hilfsprojekte. Nun ist sie als Goodwill-Botschafterin beim Start-up-Unternehmen Aidonic mit dabei, wie sie auf Instagram verkündet. Aidonic ist ein soziales Technologieunternehmen mit Sitz in Baar ZG. Es ist eine Spenden- und Verwaltungsplattform, auf welcher man online Spenden mittels Blockchain-Technologie weltweit an humanitäre Hilfsprojekte und Entwicklungsprogramme senden und in Echtzeit die Transaktion verfolgen kann, wie es auf der Website heisst. Mit Nomcebo Zikode hat Aidonic nun eine berühmte Sängerin an Bord, mit der sie viele weitere Projekte im Visier haben.

Instastory bringt den Ball ins Rollen

Angefangen habe die Zusammenarbeit mit Nomcebo Zikode mit einer Instastory von Aidonic. «Wir waren für ein Projekt in Afrika tätig und haben auf Instagram ein Video geteilt von dem Einsatz. Dieses habe ich mit dem Song ‹Jerusalema› hinterlegt und Nomcebo Zikode getaggt», so Severiyos Aydin, Gründer und CEO des Unternehmens gegenüber 20 Minuten. «Es war wirklich zufällig, wie wir in Kontakt kamen. Sie hat das Video gesehen und auf ihrer Seite ebenfalls geteilt. Über den Messenger haben wir uns dann ausgetauscht», so Aydin weiter. «Sie sagte, sie wolle schon lange eine Kampagne für humanitäre Projekte aufbauen, doch ihr fehle die Erfahrung. Da habe ich ihr unsere Hilfe angeboten.» Danach seien einige Monate an Verhandlungen und Ideenaustausch gefolgt. «Jetzt ist sie unsere digitale Botschafterin!», sagt Aydin. Die Verbindung trägt bereits Früchte: Nach der Verkündung der Zusammenarbeit haben sich die Zugriffszahlen auf der Website massiv erhöht, wie Aydin gegenüber Pilatus Today erzählte.

Erste Hilfsprojekte in ihrer Heimatstadt

Nomcebo Zikode wolle nachhaltig gegen Armut helfen. Als Erstes werden Aidonic und die Sängerin zwei Projekte in ihrer Heimatstadt Hammarsdale in der Provinz Kwa Zulu Natal in Südafrika starten. Dabei stehe die Unterstützung von Kindern mit Schulmaterial im Vordergrund. Auch Pflegeheime und Betreuerinnen und Betreuer sollen mit Lebensmitteln versorgt werden. «Diese Projekte werden nun in den nächsten Wochen realisiert», sagt Aydin gegenüber 20 Minuten.

«Dies ist erst der Anfang»

Die Realisation der Projekte von Aidonic und der Sängerin ist keine einmalige Sache: «Dies ist erst der Anfang unserer Zusammenarbeit. Wir wollen viele weitere Projekte gestalten und aufbauen», versichert Aydin gegenüber 20 Minuten. Dabei stehe er wöchentlich mit der Musikerin und auch ihrem Management in Kontakt. Eine Idee zur Verbreitung der Projektvorhaben seien etwa Charity-Galas auch in der Schweiz. «Wir warten dafür noch etwas die Corona-Situation ab», so Aydin. Konkrete weitere Projekte in Zusammenarbeit mit der Sängerin stehen noch in den Sternen. Aber nicht mehr lange, meint Aydin, denn «Wir haben viele Meetings und wollen uns auf weitere Projekte vorbereiten. Was wir konkret als Nächstes machen, werden wir noch entscheiden.»

