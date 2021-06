Torrance, USA - Nonne verjubelt 1 Million Dollar im Casino

Torrance, USA : Nonne verjubelt im Casino 1 Million Dollar

Einst hatte sie ein Armutsgelübde abgegeben. Nun wurde eine Nonne in den USA bei der Veruntreuung von fast einer Million Dollar erwischt.

Die Nonne arbeitete für eine katholische Schule in der Stadt Torrance. Aus deren Kasse stammten die veruntreuten Gelder.

Eine katholische Nonne steht in Kalifornien vor Gericht.

Eine spielsüchtige Nonne in Kalifornien soll über Jahre hinweg hunderttausende Dollar veruntreut haben, um damit Casino-Besuche und andere Privatausgaben zu bestreiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Los Angeles wurde die 79-Jährige diese Wochen wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt. Demnach habe sie gestanden, mehr als 835’000 Dollar (umgerechnet rund 748’000 Franken) in die eigene Tasche gesteckt zu haben.