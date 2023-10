Swiss: Youtuber Nonstop Dan lästert über Business Class

Der Youtuber Nonstop Dan lebt den Traum vieler Aviatik-Fans. Er bereist die Welt in der Business- und First Class und stellt seine Erfahrungen schliesslich auf der Videoplattform hoch, auf der ihm fast 800’000 Menschen folgen. Nun war die Swiss an der Reihe, in deren Business Class Dan bereits ein Dutzend Mal geflogen sei. Die Swiss habe einen guten Ruf, «aus verschiedenen Gründen», wie Dan es ausdrückt. Jedoch sei sie keine gute Airline mehr, so das unschmeichelhafte Urteil des Vielfliegers.



Bei seiner Ankunft von London nach Zürich macht sich Dan auf den Weg in die Business-Class-Lounge der Swiss. Zwar ist er mit dem dortigen Essensangebot und dem gebotenen Komfort mehrheitlich zufrieden, dass die Lounge jedoch «nur drei Duschen» habe, sorgt bei ihm für Unverständnis. An anderen Drehkreuzen sei das Angebot an Duschen wesentlich grösser, sagt Dan. Ebenso kritisiert er das langsame Wifi in der Lounge.