Nackt gefunden : Nora (15) verhungerte alleine in einer verlassenen Plantage in Malaysia

Nora Quoirin starb im Regenwald von Malaysia. Ihre Leiche wurde nach einer zehntägigen Suche gefunden. Eine Gerichtsmedizinerin schliesst nun Fremdeinwirkung aus, zur grossen Enttäuschung ihrer Eltern.

Im August 2019 verschwand Nora Quoirin in einer Ferienanlage in Malaysia.

Nora Quoirin habe sich wahrscheinlich verirrt, nachdem sie die Hütte ihrer Eltern in einer Ferienanlage im Urwald alleine verlassen habe, sagte Maimoonah Aid am Montag. Sie habe sich in einer verlassenen Palmölplantage verirrt.

Die 15-Jährige war am 4. August 2019 aus der Ferienanlage Dusun in der malaysischen Region Negeri Sembilan verschwunden. Nach einer grossangelegten Suche wurde ihre Leiche am 13. August neben einem Bach in einer Ölpalmen-Plantage entdeckt, etwa 2,5 Kilometer von der Ferienanlage entfernt.