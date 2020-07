vor 58min

Dank Mama und Corona

Nora hat mit vier Monaten alle Kantonshauptorte besucht

Eigentlich wollte die gebürtige Frauenfelderin Noemi Schramm nur für die Geburt ihrer Tochter in die Schweiz kommen und dann zurück in die neue Heimat nach Sierra Leone. Die Pläne änderten sich, die Familie reiste durch die ganze Schweiz.

von Jil Rietmann

Mit vier Monaten bereits alle Hauptorte der Kantone in der Schweiz gesehen zu haben, hat wohl k aum ein Baby schon erlebt . Nora, die Tochter der gebürtigen Weinfelderin Noemi Schramm und Serge Ndao aus Senegal hat seit der Geburt genau das erlebt. «Wir leben in Sierra Leone», sagt e Schramm de r «Thurgauer Zeitung» . Für die Geburt ihrer Tochter seien sie aber in die Schweiz gekommen, damit sie bei der Geburt ihre Muttersprache sprechen kann.

Anfang des Jahres kam da s Paar in die Schweiz. Die b eiden heirateten und planten ihre Flitterwochen. Doch dann kam Corona. «Nora ist am ersten Tag des Lockdown geboren worden», so Schramm. Zurück nach Sierra Leone konnten sie nicht mehr, weil die Grenzen geschlossen waren. Auch die geplanten Flitterwochen fielen ins Wasser. «Mein Mann und ich reisen sehr oft. Ich habe deshalb Nora von Anfang an gesagt, dass sie ein unkompliziertes Kind sein muss, sonst funktioniert e s nicht», lacht Schramm.

Tour de Suisse als Flitterwochen

Um ihrem Mann ihr Heimatland näherzubringen und doch noch Flitterwoche n machen zu können, änderten sich die Pläne der gebürtigen Weinfelderin. Es k am zur Tour durch die Schweiz. Der We g führte durch alle Kantone der Schweiz und deren Hauptorte. «Besonders gut gefallen haben uns Basel und Neuenburg, das sind sehr sympathische Städte. In Solothurn hat uns vor allem die Solothurner Torte angesprochen», so Schramm. Grundsätzlich habe aber einfach «das Unterwegssein» am meisten Spass gemacht, führt die 32-Jährige gegenüber 20 Minuten aus. Auch ihrem Mann hat es gut gefallen. Ihm seien besonders die schönen Türen und Brunnen aufgefallen.

Auch die frisch geborene Nora habe sich gut geschlagen während de r Touren. «Das Zugfahren mochte sie sehr , und wir haben sie immer so getragen, dass sie auch etwas sieht», sagt die Mama . Einen kleinen Zwischenfall gab es aber trotzdem: «Als wir in Luzern waren, hatte Nora eine Schreiattacke um Mitternacht. Das hat den Nachbarn wohl nicht so gefallen», meint die Gesundheitsökonomin.

The Schramm Connection Die schweizerisch-sierraleonische Stiftung von Noemi Schramm unterstützte ursprünglich den Bau und die Etablierung einer Sekundarschule in Kenema im Osten von Sierra Leone. Die Stiftung finanziert und bietet allgemeine Hilfe für junge Sierraleoner(innen). «Die Idee ist, den jungen Erwachsenen zu helfen, sich selbst zu helfen», schreibt die Stiftung auf ihrer Website. Beispiele sind, dass ein Computerkurs finanziert wird für junge Unternehmer, Startkapital zur Verfügung gestellt wird oder einfach nur zugehört und ermutigt wird. Die Stiftung will die Leidenschaft junger Leute fördern und helfen, ihre Ziele umzusetzen.

Jetzt ist Papas Land dran

Um eine schöne Erinnerung an die Flitterwochen durch die Schweiz zu haben, erstellt Schramm ein Memory mit den Bildern, die sie während der Tour gemacht ha t . So kann sich Nora später die Bilder ansehen, denn daran erinnern, wird sie sich nicht.