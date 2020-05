Früherer deutscher Arbeitsminister

Norbert Blüm ist tot

Der ehemalige deutsche Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Den Tod gab sein Sohn am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Bonn bekannt. Norbert Blüm war über viele Jahre einer der bekanntesten christdemokratischen Politiker in Deutschland und ein führender Vertreter des Arbeitnehmerflügels der CDU.