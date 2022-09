Pipeline-Lecks: Nord-Stream-Lecks jagen 500’000 Tonnen Methan in die Atmosphäre

Neueste Hochrechnungen des WWF zeigen: Die vier Lecks an den Pipelines entsprechen knapp einem Viertel des jährlichen Methanausstosses von Deutschland und tragen so zur globalen Klimakrise bei.

An der Wasseroberfläche in der Ostsee, nahe der dänischen Insel Bornholm, sind weisse, kreisförmige Flächen zu sehen. Was von oben wie ein überdimensionales Sprudelbad aussieht, sorgt gerade beim Klima für gravierende Folgen.

An der Wasseroberfläche in der Ostsee, nahe der dänischen Insel Bornholm, sind weisse, kreisförmige Flächen zu sehen. Es sieht aus, als ob dort das Meerwasser kocht. Der Grund für den Sprudel an der Meeresoberfläche ist jedoch ein anderer: das austretende Gas aus den Pipelines Nord Stream 1 und 2.

24 Prozent des jährlichen deutschen Methanausstosses

Neueste Hochrechnungen des WWF zeigen: Die vier Lecks an den Pipelines entsprechen knapp einem Viertel des jährlichen Methanausstosses von Deutschland und tragen so zur globalen Klimakrise bei.

Explosionen könnten Schweinswale geschädigt haben

Konsequenzen auf Tierwelt noch nicht auszumachen

«In Bezug auf die Tierwelt spielt das austretende Methan aus den Gaslecks in diesen Tiefen eine eher untergeordnete Rolle», so Viehberg. Die Ostsee sei in zwei Schichten aufgeteilt: Im tieferen Teil, in dem sich die Lecks der Pipeline befinden, sei das Wasser eher sauerstoffarm. Durch den Druck der Gasleitung gelangen grosse Mengen des Methans durch die obere Schicht direkt in die Atmosphäre. «Dies bleibt im Oberflächenwasser zurück, wo sich viele Fische aufhalten. Welche Auswirkungen es auf die Tierwelt an der Oberfläche hat, können wir im Moment nicht abschätzen», sagt Viehberg.