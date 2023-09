Tote Teenagering (14) im Wald – Festnahme

In Nordhessen wurde in einem Wald eine Leiche gefunden.

Nach dem Fund einer toten 14-Jährigen in einem Wald in Nordhessen haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 20-Jährige sei ein Bekannter der Jugendlichen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Kassel mit. Er sei dringend verdächtig, für den Tod des Mädchens verantwortlich zu sein.