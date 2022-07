FCB – Crusaders FC: Der FCB beisst sich an den Nordiren die Zähne aus

Nach dem entäuschenden Auftakt gegen Winti geht der FCB heute zum zweiten Mal in dieser Saison als Favorit in die Partie. Neu-Trainer Alex Frei setzt in Conference-League-Quali auf andere Spieler als noch in der Meisterschaft – Arnau Comas, der spanische Neuzugang vom FC Barcelona spielt von heute das erste Mal für die Bebbi. Auf der recthten Seite bekommt Comas spanische Unterstützung von Lopez, der für Katterbach spielt. Taulant Xhaka soll das Mittelfeld antreiben, Neuzuzug Sayfallah Ltaief soll auf dem Flügel für Furore sorgen und im Sturmzentrum übernimmt Adam Szalai die Rolle von Zeki Amdouni.