Ian Baraclough – Nordirland-Trainer scherzt über Nati-Stars Shaqiri und Embolo

«Das ist brillant!», ruft Nordirland-Coach Ian Baraclough am Freitagnachmittag durch den Medienraum des Stade de Genève, als er auf die Nati-Rückkehr von Xherdan Shaqiri und Breel Embolo angesprochen wird. Im Auswärtsspiel im September hatte Nati-Trainer Murat Yakin gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten müssen. Neben Captain Granit Xhaka fehlten in Belfast unter anderem eben auch Xherdan Shaqiri und Breel Embolo.

Sein Wunsch geht am Samstagabend zumindest teilweise in Erfüllung. Einzig Captain Xhaka verpasst wegen eines Innenbandrisses im Knie auch das zweite Duell gegen die Green & White Army. «Spass beiseite, das sind natürlich sehr wichtige Spieler für die Schweiz», sagt der nordirische Trainer. «Es ist auch für uns schön, wenn wir uns mit den Besten messen können.»

Wieder Penalty-Drama?

Zwischen den Pfosten wird erneut Penalty-Killer Bailey Peacock-Farell stehen. Der 24-Jährige parierte im Spiel in Belfast den Versuch von Seferovic und sicherte Nordirland so einen Punkt. Geht es nach Murat Yakin, soll künftig der Captain bei Penaltys die Verantwortung übernehmen. Am Samstagabend würde diese Aufgabe also Xherdan Shaqiri zufallen. «Uns ist egal, wer schiesst. Wir haben uns auf alle möglichen Schützen vorbereitet», sagt Nordirland-Trainer Baraclough mit einem Schmunzeln im Gesicht.