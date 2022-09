Südkorea berichtet : Nordkorea feuert erneut Rakete Richtung Meer ab

Am Freitag hat der US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan in Südkorea angelegt, um an einem geplanten Seemanöver beider Länder teilzunehmen. Nun hat Pyongyang offenbar darauf reagiert.

UNO-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen, die auch einen Atomsprengkopf befördern können: Das südkoreanische Fernsehen berichtet von einem Raketentest. (5. Juni 2022) AFP/Anthony Wallace

Darum gehts Eine von Nordkorea abgefeuerte ballistische Rakete ist am Sonntag in Richtung des Japanischen Meers geflogen.

Zuvor hat der US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan in der südkoreanischen Küstenstadt Busan angelegt.

Die beiden Länder wollen ein gemeinsames Seemanöver durchführen.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag erneut eine ballistische Rakete in Richtung offenes Meer abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Die nicht näher beschriebene Rakete sei in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Am Freitag hatte der Flugzeugträger USS Ronald Reagan in der südkoreanischen Küstenstadt Busan angelegt, um an einem geplanten Seemanöver beider Länder vor der koreanischen Halbinsel teilzunehmen. Das Manöver soll demnach auch als Abschreckung gegen Nordkorea dienen.

Acht Raketentests im Juni

UNO-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können. Zuletzt hatte Nordkorea im Juni acht ballistische Kurzstreckenraketen von mindestens vier verschiedenen Orten in Richtung offenes Meer im Osten abgefeuert. Zudem bereitet Nordkorea Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete vor.

Die Spannungen in der Region haben nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr zugenommen. Zuletzt hatte das Parlament des weithin abgeschotteten Landes ein Gesetz zu seiner Nuklearpolitik verabschiedet. Dieses sieht unter anderem den Einsatz von Atomwaffen nicht nur bei einem Angriff feindlicher Kräfte, sondern schon bei einem drohenden Angriff auf die Führung vor. Die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea kommen seit einem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran.