Ballistischer Raketentest? : Nordkorea feuert «nicht identifiziertes Geschoss» ab

Kurz nach dem Besuch des US-Aussenministers und des US-Verteidigungsministers in Südkorea hat Nordkorea mit neuen Raketentests begonnen. Noch ist unklar, ob auch ballistische Raketen abgefeuert wurden.

KCNA via REUTERS

Raketentest Nordkoreas: Das Land hat südkoreanischen Angaben zufolge am Donnerstagmorgen ein «nicht identifiziertes Geschoss» ins Japanische Meer abgefeuert. (Archivbild)

Nordkorea hat Seoul zufolge ein «nicht identifiziertes Geschoss» ins Japanische Meer abgefeuert. Das südkoreanische Militär machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall am Donnerstagmorgen. Es könnte sich allerdings um den ersten ballistischen Raketentest Nordkoreas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden gehandelt haben.

Erst am Wochenende hatte Pjöngjang einen Raketentest vorgenommen. Dabei handelte es sich jedoch um zwei nicht-ballistische Kurzstreckenraketen. Sie wurden wenige Tage nach dem Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin in Südkorea gezündet.

USA als «grösster Feind» Nordkoreas

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte die USA kürzlich als «grössten Feind» des Landes bezeichnet. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert und auch eine bedeutsame Militärpräsenz in Japan.

Kim hatte in den vergangenen Jahren auf eine Annäherung an Bidens Vorgänger Donald Trump gesetzt, um eine Aufhebung von Sanktionen zu erreichen, die wegen des nordkoreanischen Atomprogramms verhängt worden waren. Beide Staatenlenker trafen sich drei Mal persönlich. Das letzte Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Februar 2019 in Hanoi scheiterte jedoch.