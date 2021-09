Marschflugkörper-Tests : Nordkorea feuert Raketen ins offene Meer

Bereits am Wochenende testete Nordkorea Marschflugkörper. Am Mittwoch bestätigte das südkoreanische Militär, dass die Atommacht Nordkorea weitere Raketen Richtung Ostküste der koreanischen Halbinsel abfeuerten.

Bereits am Montag wurde der Test zweier Raketen, die am Wochenende abgefeuert wurden, bestätigt.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Raketen abgefeuert. Die von einem Gelände in der Mitte des Landes gestarteten Raketen seien am Mittwochnachmittag in Richtung der Gewässer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel geflogen, erklärte der südkoreanische Generalstab. Erst am Montag hatte Pjöngjang erklärt, einen neuen Marschflugkörper am Wochenende zweifach getestet zu haben. Es war der erste bekannte nordkoreanische Raketentest seit sechs Monaten.