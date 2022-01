Peking 2022 : Nordkorea findet Ausschluss von Olympischen Spielen ungerecht

Der Grund, weshalb das Land nicht teilnehmen darf, ist sein Boykott der Sommerspiele in Tokio vergangenes Jahr. Doch Pjöngjang sieht hinter dem Entscheid eine Verschwörung «feindseliger Mächte». Auch Corona soll Schuld sein.

1 / 3 Nordkorea darf keine Athletinnen und Athleten an die Olympischen Winterspiele in Peking schicken. Grund ist ein Entscheid des Internationalen Olympischen Komitees. AFP Das Nationale Olympische Komitee (NOK) hat sich nun in einem Brief an die Organisatoren der Spiele in Peking beschwert. REUTERS Die Spiele sollten kommenden Monat beginnen, stehen aber unter dem Eindruck der aktuellen weltweiten Omikron-Welle. REUTERS

Darum gehts Die nordkoreanische Staatsführung hat sich in einem Brief offiziell gegen den Ausschluss der eigenen Athletinnen und Athleten von den olympischen Winterspielen in Peking beschwert

Das Internationale Olympische Komitee hatte den Entscheid gefällt.

Grund ist der Boykott Pjöngjangs der Spiele in Tokio vom letzten Sommer.

Nordkorea sieht den Grund für seinen Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Peking im Verhalten feindlich gesinnter Mächte. «Wir können nicht an den Olympischen Spielen wegen der Machenschaften feindseliger Kräfte und der weltweiten Pandemie teilnehmen», berichteten die Staatsmedien am Freitag unter Berufung auf ein Schreiben des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Nordkorea und des Sportministeriums. Der Brief sei unter anderem an das NOK Chinas übermittelt worden.

Pjöngjang schiesst gegen Washington und unterstützt Peking

Das weithin abgeschottete Nordkorea ist laut Beschluss des Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vom vergangenen September bis Ende 2022 aus der olympischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Exekutive des IOC hatte dem Land vorgeworfen, gegen die olympische Charta verstossen zu haben, weil es einseitig entschieden habe, keine Athleten zu den Sommerspielen in Tokio zu schicken. Nordkorea sei vor den Konsequenzen einer Nicht-Teilnahme in Tokio gewarnt worden, hiess es damals. Seine Entscheidung zum Olympia-Verzicht hatte Nordkorea Ende März mit den Folgen der Corona-Pandemie begründet.

Aus dem von den nordkoreanischen Medien zitierten Brief ging nicht hervor, wer mit den «feindseligen Kräften» gemeint ist. Demnach wurden jedoch die USA für ihren diplomatischen Boykott der Spiele in Peking kritisiert. Nordkorea warf den USA «und ihren Vasallen» vor, «immer unverhüllter in ihren gegen China gerichteten Aktionen» zu werden. Zugleich äusserte sich Nordkorea in dem Brief solidarisch mit den chinesischen Olympia-Gastgebern. Die Vorbereitungen zu den Spielen seien dank der Bemühungen der Regierung und der Bevölkerung und trotz der Pandemie zufriedenstellend gewesen.

Der Brief war zudem an die Organisationskomitees der Olympischen Winterspiele und der Winter-Paralympics adressiert. Im Anschluss an die Olympischen Spiele im Februar finden die Paralympischen Spiele im März statt.

