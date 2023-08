Verbündete im Visier: Nordkorea hackt russischen Raketenentwickler

Das Unternehmen forscht unter anderem zu Hyperschallraketen. Pläne zu dieser Technologie könnten nun in die Hände von Nordkorea gelangt sein.

via REUTERS

Russland und Nordkorea gelten seit Beginn des Ukraine-Krieges als enge Verbündete. Gemäss Erkenntnissen der USA soll Nordkorea auch bereits Waffen an Russland geliefert haben . Diese innige Beziehung könnte nun jedoch Risse bekommen. Laut US-amerikanischen Cyberexperten soll Nordkorea hinter Hackerangriffen auf einen russischen Raketenentwickler stehen und diesen monatelang ausspioniert haben, wie Reuters berichtet.

Ziel der nordkoreanischen Hacker sei der russische Raketenhersteller NPO Mashinostroyeniya gewesen, der für seine Pionierarbeit in der Entwicklung von Hyperschallraketen, Satellitentechnologien und ballistischen Waffen bekannt ist. Nordkorea und seine Hacker hätten die IT-Infrastruktur von NPO Ende 2021 infiltriert und die Firma monatelang ausspioniert. Welche Information die Hacker genau erbeuteten, konnten die US-Experten nicht nachzeichnen.

«Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Daten authentisch sind»

Nordkorea kann durch die erbeuteten Pläne viel lernen

NPO Mashinostroyeniya gilt als einer der führenden russischen Raketenhersteller und stellt für Nordkorea deshalb ein begehrtes Ziel dar. Das russische Unternehmen forscht unter anderem an Hyperschallraketen wie der Zircon, die mit der neunfachen Schallgeschwindigkeit fliegt. Für die Entwicklung einer Interkontinentalrakete, die das Festland der USA erreichen kann, ist diese Technologie für Nordkorea daher überaus interessant.

Pläne zu dieser Technologie könnten nun in die Hände Nordkoreas geraten sein. Dies bedeute jedoch nicht, dass Nordkorea bald auch Raketen wie die Zircon in seinem Waffenarsenal hat. «Pläne helfen beim Bau dieser Dinge nicht viel weiter, es geht um viel mehr als ein paar Zeichnungen», erklärt Raketenexperte Markus Schiller gegenüber Reuters. Dennoch könne Nordkorea in vielen Bereichen von NPO Mashinostroyeniya lernen.