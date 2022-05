Über 500’000 Infizierte : Nordkorea meldet 21 weitere Todesfälle seit Corona-Ausbruch

Nach einem mutmasslichen massiven Corona-Ausbruch hat Nordkorea 21 weitere «Fieber»-bedingte Todesfälle gemeldet. Zudem seien am Freitag 174’440 neue Fälle von Fiebererkrankungen registriert worden.

Nordkorea hatte am Donnerstag den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren bestätigt. Bei Patienten, die in der Hauptstadt Pjöngjang an Fieber erkrankt waren, wurde demnach die hochansteckende Omikron-Variante BA.2 nachgewiesen. Machthaber Kim Jong Un ordnete landesweite Lockdowns an.