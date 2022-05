Omikron-Variante : Nordkorea meldet erste Corona-Infektionen

Zwei Jahre nach Beginn der Coronapandemie berichtet Pyongyang von einem «schweren nationalen Notfall». Gemäss dem nordkoreanischen Machthaber Kim Yong-un wird das Land nun ein Quarantäneprotokoll einführen.

Machthaber Kim Jong-un (Mitte) will ein ein «maximales» Quarantäneprotokoll einführen. (12. Mai 2022)

Hochansteckende Omikron-Variante entdeckt: Ein Mann desinfiziert in Pyongyang ein Lebensmittelgeschäft. (Archivbild)

Machthaber Kim Jong-un will nun ein «maximales» Quarantäneprotokoll einführen.

Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte am Donnerstag, es handle sich um einen «schweren nationalen Notfall». Demnach stimmten Proben von Patienten, die am Sonntag in der Hauptstadt Pyongyang mit Fieber erkrankt waren, mit der hochansteckenden Omikron-Variante überein.