Nordkorea meldet Mobilisierung von 800’000 jungen Freiwilligen

800’000 Personen in Nordkorea wurden in die Volksarmee eingezogen.

Hunderttausende junge Nordkoreaner haben sich den Staatsmedien zufolge freiwillig zum Militärdienst gemeldet, um gegen die «US-Imperialisten» zu kämpfen. Allein am Freitag hätten sich mehr als 800’000 Vertreter der Jugendliga und Studenten im ganzen Land gemeldet, um sich der Volksarmee anzuschliessen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Fotos in der staatlichen Zeitung «Rodong Sinmun» zeigten lange Schlangen junger Nordkoreaner an einem Ort, der wie eine Baustelle aussah.