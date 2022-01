Rakete mit Sprengkopf : Nordkorea meldet Test von Hyperschall-Rakete

Wie es Südkorea und Japan bereits vermutet haben, hat die selbst erklärte Atommacht bestätigt, einen Raketentest durchgeführt zu haben. Waffen dieser Art sind schwer abzufangen.

In Südkorea wird der Raketentest genau verfolgt. (5. Januar 2022)

Man wollte sehen, wie sich die Rakete in winterlichen Verhältnissen verhält, heisst es gemäss staatlicher Nachrichtenagentur.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Die Rakete habe einen Sprengkopf transportiert, der «präzise ein Ziel in 700 Kilometern Entfernung getroffen habe», meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Der Test fand demnach am Vortag statt.