Überwachung der USA: Nordkorea nimmt ersten Spionagesatelliten in Betrieb

Nun will Nordkorea seine Gegner per Spionagesatellit überwachen.

Nordkorea hat Pläne bestätigt, im Juni den ersten militärischen Spionagesatelliten des Landes in Betrieb zu nehmen. In den Staatsmedien wurden am Dienstag Äusserungen des Militärvertreters Ri Pyong Chol verbreitet, der den Satellitenstart und damit die weltraumgestützte Aufklärung als «unverzichtbar» bezeichnete, um « die gefährlichen militärischen Handlungen der USA und ihrer Vasallen» zu überwachen und im Voraus zu bewätigen – ein Verweis auf Militärübungen der USA mit Südkorea .

Japanische Küstenwache warnt vor Satelliten

Japan hatte am Montag mitgeteilt, von Pjöngjang über einen bevorstehenden Satellitenstart informiert worden zu sein, der frühestens in dieser Woche stattfinden werde. Tokio warnte, dass es sich dabei möglicherweise um einen Raketentest handeln könne.

Die für die Wasserwege zuständigen Behörden in Nordkorea hätten gesagt, von dem Satellitenstart könnten das Gelbe Meer, das Ostchinesische Meer und der Osten der philippinischen Insel Luzon betroffen sein, teilte die japanische Küstenwache am Montag mit. Sie gab eine Warnung an Schiffe heraus, die sich in dem Zeitraum in den Gewässern bewegen. Der japanische Verteidigungsminister Yasukazu Hamada erklärte, er habe angeordnet, den Satelliten abzuschiessen, sollte dieser das Territorium seines Landes berühren.