Am 10. Oktober 1945 begann in Pjöngjang der Gründungsparteitag der Arbeiterpartei, der sich damit in einer Woche zum 75. Mal jährt. Der 10. Oktober ist in Nordkorea nationaler Feiertag. Es wird davon ausgegangen, dass das Regime von Kim Jong Un den Tag erneut mit einer grossen Parade feiern will. Wie die «Deutsche Welle» berichtet, könnte der Diktator heuer sogar noch grösser planen, militärische Stärke demonstrieren und sogar eine neue Waffe vorführen.