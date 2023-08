Die Trägerrakete mit dem Aufklärungssatelliten «Malligyong-1» ist in der Nacht zum Donnerstag in der Provinz Nord-Pyongan abgehoben.

Die selbt ernannte Atommacht Nordkorea hat erneut versucht, eine Rakete ins All zu schicken: Berichterstattung des Raketenstarts in Seoul am 24. August.

Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea ist nach eigenen Angaben mit ihrem zweiten Versuch gescheitert, einen Satelliten für militärische Zwecke ins All zu bringen. Die Trägerrakete mit dem Aufklärungssatelliten «Malligyong-1» sei in der Nacht zum Donnerstag von einem Raketenstartplatz in der Provinz Nord-Pyongan abgehoben, berichteten die staatlich kontrollierten Medien. Danach habe es jedoch ein technisches Problem mit dem Antriebssystem der dritten Raketenstufe gegeben, weshalb der geplante Flug ins All gescheitert sei. Japan hatte zuvor mitgeteilt, die Rakete sei über den Süden Japans hinweg Richtung Pazifik abgefeuert worden.