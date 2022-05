SLBM-Rakete : Nordkorea testet atomwaffenfähige U-Boot-Rakete

Japan und Südkorea berichten über einen neuen Raketentest Nordkoreas und sind in Alarmbereitschaft. Trotz Verbot der UN treibt das Land die Entwicklung von ballistischen Raketen seit Jahren voran.

via REUTERS

via REUTERS

via REUTERS

Am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) hat Nordkorea erneut eine Rakete getestet.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Samstag vermutlich eine U-Boot-Rakete getestet. Mindestens ein Geschoss sei aus Gewässern vor der Stadt Sinpo am Japanischen Meer in Richtung Osten abgefeuert worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Angaben zur Flugbahn machte er nicht. Offen blieb auch, ob die Rakete von einem U-Boot oder einer Unterwasserplattform aus gestartet wurde.