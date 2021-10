Westen besorgt : Nordkorea testet «bemerkenswerte» Rakete

Bei dem jüngsten in einer Reihe von Waffentests hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nun eine «neu entwickelte» Flugabwehrrakete starten lassen. Der UN-Sicherheitsrat will am Freitag über die Lage beraten.

Die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas hat ein Bild des Starts veröffentlicht. Bei der Rakete soll es sich um eine Waffe mit «bemerkenswerter Kampfeigenschaft» handeln. (30. Oktober 2021) AFP

Darum gehts Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet.

Dieses Mal soll es sich laut staatlicher Nachrichtenagentur um eine neu entwickelte Flugabwehrrakete gehandelt haben.

Erst am Dienstag verkündete Kim Jong-un den erfolgreichen Test einer Hyperschall-Rakete.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine «neu entwickelte» Flugabwehrrakete getestet. Bei dem Test am Donnerstag sei die «bemerkenswerte Kampfeigenschaft» der Rakete überprüft worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Geschoss verfüge über «neue Schlüsseltechnologien». Der Test ist der jüngste in einer Reihe von Waffentests Nordkoreas.

Am Dienstag hatte Pyongyang den erfolgreichen Test einer Hyperschall-Rakete gemeldet. Sollten die nordkoreanischen Angaben zutreffen, hätte das international isolierte Land eine weitere Etappe bei der Aufrüstung seines Waffenarsenals erreicht. Hyperschall-Raketen sind extrem schnell und flexibel, was ihre Zerstörung durch Raketenabwehrsysteme stark erschwert.

Zahlreiche westliche Staaten hatten den mutmasslichen Hyperschall-Raketentest scharf verurteilt. Das international weitgehend isolierte Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UN-Sanktionen. Am Freitag will der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage beraten.

