Pjöngjang : Nordkorea testet nach Ankündigung zu Nuklearprogramm weitere Rakete

Südkorea und Japan haben beobachtet, wie Kim Jong Un eine neue Rakete testete. Sie flog 500 Kilometer weit, 800 Kilometer hoch und schlug im Meer ein.

Menschen sehen am 4. Mai 2022 an einem Bahnhof in Seoul einen Fernsehbildschirm, auf dem eine Nachrichtensendung mit Filmmaterial über einen nordkoreanischen Raketentest gezeigt wird.

Nordkorea hat nach Angaben aus Südkorea und Japan eine mutmassliche ballistische Rakete abgefeuert. Das Geschoss sei in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang gestartet und im Meer vor der Ostküste eingeschlagen, teilte der südkoreanische Generalstab am Mittwoch mit. Die wiederholten Raketenstarts seien eine ernste Bedrohung von Sicherheit und Frieden in der Region, sagte Generalstabschef Won In Choul.