Uno-Bericht : Nordkorea und Iran nehmen geheime Kooperation wieder auf

Die Zusammenarbeit der beiden Länder konzentriert sich laut einem Uno-Bericht vor allem auf die Entwicklung von Langstreckenraketen.

Nordkorea und der Iran haben nach Erkenntnissen der Uno im vergangenen Jahr ihre geheime Kooperation bei der Entwicklung von Langstreckenraketen wieder aufgenommen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit seien «wesentliche Bauteile» von Raketentechnologie geliefert worden, heisst es in einem am Montag von Uno-Experten an den Sicherheitsrat übermittelten Bericht, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte.

In dem Report wird auch eine Stellungnahme der iranischen Regierung zitiert, in der sie eine Kooperation mit Pyongyang beim Raketenprogramm abstreitet. In dem Uno-Bericht geht es um die Vielzahl von Sanktionen, welche die Weltorganisation in den vergangenen Jahren gegen Nordkorea wegen des Atom- und Raketenprogramms des Landes verhängt hat. Der Bericht wird jährlich erstellt.